Sıcak havalarda hijyen ön planda

Yaz mevsiminde artan sıcaklıkların, kötü koku ve mikrop oluşumunu tetikleyebileceğine dikkat çeken yetkililer, taziye evlerinde yürütülen temizlik hizmetlerinin sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iç ve dış alanların yanı sıra ortak kullanım alanlarını da dezenfekte ederek, bakterilere karşı etkili mücadele yürütüyor.



Detaylı ve periyodik temizlik

Belediye ekipleri özellikle sık kullanılan bölümlerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Halı, zemin, lavabo ve oturma alanları gibi vatandaşların doğrudan temas ettiği noktalar özenle temizlenip hijyenik hale getirilirken, dezenfektan uygulamalarıyla olası bulaş riskleri en aza indiriliyor. Çalışmalar, belirlenen periyotlarla tüm taziye evlerinde tekrar ediliyor.



Tutdere: “Acılı günlerinde hemşehrilerimizin yanındayız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen hizmetlerin sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:



“Hemşehrilerimizin acı günlerinde yanlarında olmak, onlara hijyenik ve temiz bir ortam sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Taziye evlerimizin temizliği konusunda ekiplerimiz düzenli olarak sahada görev yapıyor. Bu hizmetle vatandaşlarımızın hem sağlıklarını korumayı hem de memnuniyetlerini artırmayı hedefliyoruz.”



Adıyaman Belediyesi’nin bu yöndeki hizmetlerinin kent genelinde memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.

Kaynak : PHA