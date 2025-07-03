‘TÜİK memurdan da emekliden de çaldı’

TÜİK’in açıkladığı yüzde 16,67 oranındaki zammın gerçek enflasyonu yansıtmadığını belirten Başarır, “ENAG’ın oranlarını esas alsaydık, çünkü gerçek oran odur, yüzde 26,67 olurdu. Aradaki farkı TÜİK çaldı. Emeklinin cebinden aldı. Memur emeklisine TÜİK’in açıkladığı orana göre yüzde 15,57 zam yapılacak. Oysa ENAG’ın oranı yüzde 25,48. Bu farkın da hesabını kim verecek?” diye sordu.



Başarır, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı halka şikayet ettiğini belirterek, “86 milyona bu kurumu, Maliye Bakanı’nı ve Cumhurbaşkanı’nı şikayet ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Zamları gizleyip günü gelince açıklıyorlar"

Doğalgaza yapılan yüzde 25’lik zamma da tepki gösteren Başarır, zamların zamanlamasına dikkat çekerek şunları söyledi:



“İki gün önce doğalgaza yüzde 25 zam geldi. Neden bunu haziran ayında açıklamadınız? Çünkü haziran ayı enflasyonunu etkileyecekti. Bu zamlar neden ileri tarihe bırakılıyor? Hem zammı yapıyorlar hem de açıklanma tarihini ayarlayarak emeklinin cebinden tekrar para alıyorlar. Bu, utanmazlıktır, vicdansızlıktır, yüzsüzlüktür.”



"Enflasyon en çok kirada ezdi"

Başarır, kiralardaki artışın dar gelirlileri vurduğunu belirterek, “Kirada zam oranı yüzde 43,23. 10 bin lira kira ödeyen 15 bin ödeyecek. 20 bin lira ise 28 bine çıkacak. Emekli zaten tamamen ezildi. Memur da sadece kira ve sınırlı gıda harcaması yapabilecek durumda. Ulaşım, giyim, eğitim nerede?” diye konuştu.



“TÜİK artık bir anlam taşımıyor, suç işliyorlar”

TÜİK’in verilerini “anlamsız” ve “suç niteliğinde” olarak tanımlayan Başarır, “TÜİK’in verilerini yırtıp atın. TÜİK bir insanlık suçu işliyor. Aradaki fark yüzde 30. Bunu herkes biliyor ama savunmaya devam ediyorlar. Ocak ayına kadar 16 bin 500 lira ile geçin deniyor. Bu kabul edilemez” dedi.



İzmir operasyonuna ve Emniyet’e suçlama: "Sahte görüntü yayıyorlar"

Başarır, İzmir’de gerçekleştirilen belediye operasyonunu da gündeme getirerek, Anadolu Ajansı ve Emniyet tarafından servis edilen görüntülerin “sahte” olduğunu iddia etti. Başarır, paylaşılan görüntülerdeki inşaat alanına dikkat çekerek, aynı bölgedeki yeni fotoğraflarda metro inşaatının başladığını belirtti ve “Emniyet sahtecilik yapar mı?” diye sordu.



“Dosyanız güçlüyse neden bu sahte algıya ihtiyaç duyuyorsunuz? Algıyı güçlendirmek için Emniyet video yayınlıyor utanmazca. Aynı resimde birinde metro var, diğerinde yok.”



“Cezaevindeki başkanın sağlık durumu kritik”

İzmir'de tutuklu bulunan belediye başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna dikkat çeken Başarır, “İki kez kanseri atlattı, vücudunda tekrar kitle tespit edildi. Buna rağmen cezaevinde tutuluyor. Sağlık en önemli konu. Allah korusun bir belediye başkanı hayatını kaybederse, bunun hesabını kim verecek?” dedi. Hakim ve savcılara seslenen Başarır, “Adli kontrolle bırakın, Saray’dan talimat beklemeyin” ifadelerini kullandı.



"215 Sayılı Maden Yasası ile yer altı ve üstü yabancı şirketlere pazarlanıyor"

Başarır, Meclis gündemindeki 215 Sayılı Maden Yasası'na da tepki göstererek, yasanın Cumhurbaşkanı’na stratejik maden sahaları üzerinde geniş yetkiler verdiğini söyledi. “Bu yetkiyle yer altı ve üstü kaynaklar yabancı şirketlere verilebilecek. Tarlalar kamulaştırılacak, zeytinlikler kesilecek ama kazancı Kanadalı şirket elde edecek. Buna izin vermeyin” çağrısında bulundu.



“Vahit Kiler dosyası: 52 milyon dolarlık kamu zararı var”

Son olarak bir gazetecinin sorusu üzerine AK Parti eski milletvekili Vahit Kiler’in şirketiyle ilgili iddialara da yanıt veren Başarır, şunları söyledi:



“Vahit Kiler'in sahibi olduğu Kiler Holding, Sapphire AVM’yi 2019’da Halk Bankası’na 100 milyon dolara sattı. 2023’te yarı fiyatına geri aldı. Halkbank’ın zararı 52 milyon dolar. Bu ülkenin kamusu 2 milyar 100 milyon TL zarar etti. Buna rağmen soruşturma yok. Belediye başkanlarımıza operasyon yapılıyor ama bu dosyada sessizlik var.”



“Bu iktidar tırnağına kadar kirlenmiş”

Başarır, açıklamasını sert bir eleştiriyle tamamladı:



“Kirli ellerle temiz eller operasyonu yapılmaz. Bu iktidar saç telinden tırnağına kadar kirlenmiş bir iktidardır.”

Kaynak : PHA