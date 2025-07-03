Dernek Başkanı Yasin İnan ve Narinceliler Dernek Yönetimi’nin ev sahipliğinde organize edilen piknik programına, İstanbul'da ve çevre illerde yaşayan tüm Adıyamanlılar davet edildi. Etkinlikte dayanışma, kültürel birliktelik, halk oyunları ve yöresel ikramların ön plana çıkması bekleniyor.



‘Gelin, gönül soframızı birlikte kuralım’



Piknik duyurusunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştireceğimiz bu güzel günde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız. Gelin, gönül soframızı birlikte kuralım, hasret giderelim.”



Narinceliler Derneği, her yıl düzenlediği bu tür etkinliklerle hemşehriler arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi ve Adıyaman kültürünü yaşatmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA