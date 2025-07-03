TBMM’de insan hakları, adalet ve hukuk alanlarında önemli çalışmalara imza atan Alkayış’ın bu yeni görevi, ceza infaz kurumlarındaki insan hakları standartlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda aktif sorumluluk üstlenmesini sağlayacak.



Alkayış: 'Adaletin güçlenmesi ve hakların korunması için çalışacağız'

Komisyon başkanlığına seçilmesinin ardından bir açıklama yapan Alkayış, milletvekillerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde görev yapan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu başkanlığına, milletvekillerimizin kıymetli destekleriyle seçilmiş bulunuyorum. Bu önemli görevi şahsıma layık gören komisyon üyesi milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”



Cezaevlerinde bulunan bireylerin insan onuruna yakışır şartlarda tutulmasının temel bir insan hakkı olduğunu belirten Alkayış, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



“Ceza infaz kurumlarında bulunan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması, insan onuruna yaraşır şartların sağlanması ve varsa hak ihlallerinin önlenmesi için titizlikle çalışacağız. Adaletin güçlendirilmesi ve insan haklarının güvence altına alınması yolunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz.”



'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla insan odaklı hukuk sistemi'

Alkayış, görev süresince 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun bir anlayışla daha adil, daha insan odaklı ve daha güçlü bir hukuk sistemine katkı sunma kararlılığında olduklarını vurguladı.



Alkayış, “İnsan haklarına duyarlı, cezaevlerinde yaşam kalitesini artıran, denetim ve reform odaklı bir yaklaşımı esas alacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, cezaevlerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesine dönük kapsamlı incelemelerde bulunacağız” diye konuştu.



Uzun Yıllardır İnsan Hakları Alanında Etkin

Mustafa Alkayış, AK Parti teşkilatlarında ve TBMM çalışmalarında uzun süredir hukuk, adalet ve insan hakları alanlarında aktif görev üstleniyor. Avukatlık mesleğinden gelen tecrübesiyle, hak temelli politikalara yaptığı katkı ile tanınan Alkayış’ın yeni görevi, hem Adıyaman’ın hem de Türkiye genelinde insan hakları savunusunun kurumsal düzeyde geliştirilmesine hizmet edecek.

Kaynak : PHA