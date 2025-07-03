Çiftçilere Çağrı: Üreticinin Hakkı Korunmalı

Alsan, Türkiye’de 2,5 milyon çiftçi bulunduğunu hatırlatarak, bu üreticilerin ürünlerinden kazanç sağlayan 50 bin aracı, sanayici ve perakendecinin pastadan aslan payını aldığını söyledi. “Elde edilen 100 birimlik kârın yüzde 90’ı 50 bin kişiye, kalan yüzde 10’u ise 2,5 milyon üreticiye kalıyor. Bu, sürdürülebilir değil. Son 10 yılda 1 milyon çiftçimizi kaybettik” diyen Alsan, üreticinin kooperatifler aracılığıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



Sanayicilere Çağrı: Direkt Alım, Düşük Maliyet

Sanayicilerin maliyetlerini düşürmek adına üretici kooperatiflerinden doğrudan alım yapması gerektiğini belirten Alsan, “Sanayici ürünü kooperatiften alarak önünü görebilir. Gelecek hasada kadar kaça alacağını bilir, AR-GE’ye ve ihracata odaklanır. Böylece fiyat manipülasyonu ve kâr hırsı ortadan kalkar” dedi.



Perakendecilere Çağrı: Şaibeden Kurtulun, Fiyatlar Düşsün

Kooperatifler aracılığıyla yapılacak satışlarla hem fiyatların düşeceğini hem de perakendecilerin haksız rekabet ve şaibe altında kalmayacağını söyleyen Alsan, “Gıda enflasyonunun düşmesi ve perakende sektöründe şeffaflığın sağlanması için aracısız satış modeli uygulanmalıdır” dedi.



Akademiye Çağrı: Tarla ve Meralar Eğitim Sahası Olmalı

Tarımda eğitim ve AR-GE’nin üniversitelerle birlikte yürütülmesi gerektiğini savunan Alsan, “Tarım arazileri, besihaneler ve meralar üniversitelerin eğitim ve araştırma merkezleri haline gelmelidir. Gençlerimiz sahada pratik eğitim almalı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü üniversiteler eliyle planlanmalıdır” diye konuştu.



Gençlere Çağrı: Köye Dön, Üretimi Canlandır

Gençlerin tarımda yer almasının ülkenin geleceği açısından hayati olduğunu belirten Alsan, “Köyler ancak gençlerin katılımıyla yeniden canlanabilir. Gerçek bir eğitimle köyde kalmayı tercih eden gençler, şehre göç etmek zorunda kalmaz. Bu dönüşüm için devletin gençlere yatırım yapması gerekiyor” dedi.



‘Kooperatifler Devlet Denetiminde Şeffaf İşlemeli’

Kooperatiflerin şeffaf ve devlet denetiminde faaliyet yürütmesi gerektiğini ifade eden Alsan, şu değerlendirmede bulundu:



“Kooperatifler, üreticinin menfaatini esas alarak çalışmalı. Üretim maliyetleri düşer, gıda sağlıklı şekilde üretilir, tarım ilaçları ve gübre kullanımı kontrol altına alınır. Türkiye, fındık ve kayısı gibi stratejik ürünlerde kârı yabancı firmalara değil, Türk çiftçisine bırakmalıdır.”



‘Bir Çivi Bir Vatanı Kurtarır’

Açıklamasının sonunda afet kaynaklı gelir kayıplarının da kooperatiflerce telafi edilebileceğini belirten Alsan, “Devlet köye dönmeli, üreticinin yanında yer almalı. Kooperatifler sel, dolu, don gibi afetlerden etkilenen çiftçimizin zararını karşılamalı. Bir çivi bir vatanı kurtarır. Tarımda birlik sağlanırsa, köyde huzur, Türkiye’de kalkınma sağlanır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA