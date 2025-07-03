‘Yeni doğalgaz zammı halkın boğazına bir düğüm daha attı’



Anaç, açıklamasında son doğalgaz zammının vatandaşın geçimini daha da zorlaştırdığını belirterek, “Üretici üretemiyor, emekli geçinemiyor, gençler umudunu yitiriyor. Ama saraydan bakınca her şey ‘güllük gülistanlık’ gibi gösteriliyor” dedi.



‘Faiz politikaları halkı borç batağına sürüklüyor’



Ekonomi yönetimini eleştiren Anaç, “Bir yandan ‘faize karşıyız’ söylemleri, diğer yandan tarihin en yüksek faiz oranları. Bankalar kâr rekorları kırarken halk borç içinde kıvranıyor” şeklinde konuştu.



‘Asgari ücret açlık sınırının altında’



Anaç, açıklamasının devamında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını savunarak, “Ev kiraları maaşları yutmuş durumda, faturalar cepleri yakıyor. İktidar lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ederken halkın yaşadığı gerçeklikten uzaklaşmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.



‘Emekliler kaderine terk edildi’



Emeklilerin yaşam şartlarına da değinen Anaç, “Bir ömür boyu çalışmış emekli vatandaşlarımız, bugün bir market poşetini bile dolduramayan maaşlara mahkûm ediliyor. Adeta ‘yaşamak size fazla’ deniyor” dedi.



‘Yoksulluğun istikrarı değil, halk için çözüm üreten bir düzen gerek’



Türkiye’de mevcut ekonomik sistemin ‘yoksulluğu yöneten bir düzen’ haline geldiğini ifade eden Anaç, “Adına ‘istikrar’ dedikleri şey, sefaletin istikrarı. Adına ‘ekonomik model’ dedikleri şey ise zengini daha zengin, halkı daha yoksul yapan bir düzenden ibaret” ifadelerine yer verdi.



‘DEVA Partisi halkla birlikte geleceği kuracak’



Açıklamasının sonunda partisinin vizyonuna dikkat çeken Anaç, “DEVA Partisi olarak geçmişimizden aldığımız güçle, halkımızla birlikte geleceği inşa edeceğiz. Her zaman halkın yanında, halk için ve halk ile birlikte olacağız” mesajını verdi.

Kaynak : PHA