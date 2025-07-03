Muhalefetten usul ve içerik tepkisi



Toplantının başında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin kamuoyunun beklentilerinin karşılanmadığını belirterek, “Toplumun yarısını ilgilendiren konularda sessiz kalınıyor, ama bir kişi için özel düzenleme yapılıyor” dedi. Usta, ayrıca orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin yükseltilmesini de eleştirdi.



DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise teklifin bazı maddelerinin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, iptal gerekçelerinin karşılanmadığını savundu. Oluç, “TÜİK’in verileri gerçeği yansıtmıyor. Bu verileri açıklayanları emekçiler ve emekliler unutmayacak” dedi.



CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin birçok alanı ilgilendirdiğini ancak tali komisyonların devre dışı bırakıldığını ifade ederek, “Milli Savunma Komisyonunu ilgilendiren maddeler neden Plan ve Bütçe’de görüşülüyor?” diye sordu. Türeli, emekli aylıklarındaki artışların yetersizliğini ve TÜİK’e olan güvensizliği de vurguladı.



Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise “Bu yasa ne emekliye, ne memura ne işçiye fayda sağlıyor; bir kişi için yasa değiştiriyoruz” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.



AK Parti’den savunma: 'Yapısal ihtiyaçlara yanıt veriyoruz'



AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “torba yasa” uygulamasının Anayasa Mahkemesi kararları nedeniyle gündeme geldiğini belirterek, uygulamanın geçici olduğunu söyledi. “Hiç kimseye özel bir kanun çıkarılmıyor” diyen Erdem, FETÖ sonrası TSK’da oluşan personel ihtiyacına dikkat çekerek, yapılan düzenlemelerin bu ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.



Resul Kurt: 'Teklif, çalışma yaşamında dijitalleşme ve şeffaflık hedefliyor'



Kanun teklifinin gerekçelerini açıklayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, teklifin amacının çalışma hayatında etkinlik ve verimliliği artırmak olduğunu belirtti. Kurt, “İş gücü piyasasında arz ve talep daha sağlıklı analiz edilecek, işverenle iş arayan arasında daha etkin bir eşleşme sağlanacak” dedi.



Yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliğe dair işlemlerinin kolaylaştırılmasının da amaçlandığını ifade eden Kurt, teklifin aynı zamanda kamu personelinin mali haklarını güçlendireceğini söyledi.



TSK’da rütbe terfi ve yaş haddine yeni düzenleme



Kurt, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 15 Temmuz sonrası oluşan personel açığına dikkat çekerek, “Belirli rütbelerdeki personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi imkanları artırılıyor. Yüksek Askeri Şura kararıyla yaş haddinin uzatılması gibi düzenlemeler yapılıyor” dedi.



Turizm ve kamu çalışanları için esnek izin modeli



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tesislerde çalışan personelin haftalık izinlerini 10 gün içinde esnek şekilde kullanabilmelerine yönelik düzenlemenin de teklif kapsamında olduğunu kaydeden Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin fazla mesai karşılığındaki mali haklarının da güçlendirileceğini belirtti.



Elektronik posta ile bildirim dönemi başlıyor



Teklifle birlikte işçilere kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılan bildirimlerin yazılı belge niteliğinde kabul edileceğini açıklayan Kurt, “Bu düzenlemeyle hem dijitalleşme hızlanacak hem de işverenin belge düzenleme yükü azalacak. Maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacak” dedi.

Kaynak : PHA