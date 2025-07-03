Bölgenin ulaşım altyapısı güçleniyor



Toplantıda her iki projenin de planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü vurgulanırken, tamamlandığında hem şehir içi hem şehirler arası ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlanacağı ifade edildi. Milletvekili Şan, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman ve Malatya arasındaki ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale geleceğini, bu durumun ticaret, tarım ve turizm gibi sektörlere de olumlu katkı sağlayacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür, projelere destek vurgusu



Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Milletvekili Şan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle bu yatırımlar Adıyaman’a kazandırılıyor. Kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Karayolları personelimize de emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.



Vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkânı



Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşların hem şehirler arası yolculuklarında hem de günlük ulaşımda daha konforlu, güvenli ve kısa sürede hedeflerine ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda bölge ekonomisine de canlılık kazandırması bekleniyor.

Kaynak : PHA