Performans, kamuoyu algısı ve bölgesel etki gibi kriterler dikkate alındı



ORC Araştırma tarafından açıklanan çalışmada, milletvekillerinin yasama faaliyetleri, medya görünürlüğü, kamuoyu algısı, halkla ilişkiler çalışmaları ve bölgesel etkileri gibi çok sayıda kriter temel alındı. Farklı siyasi partilerden toplam 30 milletvekilinin yer aldığı liste kamuoyuyla paylaşıldı.



Adıyaman’dan listeye giren tek isim: Doç. Dr. Resul Kurt



AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, listede yer alan isimler arasında Adıyaman’ı temsil eden tek milletvekili oldu. Daha önceki araştırmalarda da sık sık benzer listelerde yer alan Kurt’un, hem Adıyaman’daki hem de TBMM’deki etkin çalışmalarıyla öne çıktığı vurgulandı.



Resul Kurt siyasette etkisini artırıyor



Türkiye ve Adıyaman siyasetinde belirleyici aktörlerden biri haline gelen Doç. Dr. Resul Kurt’un, sadece yasama faaliyetleriyle değil, aynı zamanda AK Parti’nin halkla bütünleşme politikalarına da önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Kurt’un TBMM ve kamuoyu nezdindeki görünürlüğünün yüksek olması da listede yer almasına etken olarak gösterildi.



Partilere göre dağılım: CHP 11, AK Parti 9



ORC’nin yayımladığı listeye göre, en etkili 30 milletvekili arasında CHP’den 11, AK Parti’den 9, İYİ Parti’den 4, MHP’den 3, DEM Parti’den 2 ve TİP’ten 1 milletvekili yer aldı.



Listede öne çıkan diğer isimler



Araştırmaya göre TBMM’nin en etkili milletvekilleri şu isimlerden oluştu:

Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Turhan Çömez, Cemal Enginyurt, Rıdvan Uz, Kürşad Zorlu, Turan Yaldır, Veli Ağbaba, Mustafa Sarıgül, Hüseyin Yayman, Osman Gökçek, Sermet Atay, Deniz Yavuzyılmaz, Salih Uzun, Mustafa Varank, Sera Kadıgil, Murat Emir, Mustafa Şen, Resul Kurt, Ömer Çelik, Uğur Poyraz, Faruk Gergerlioğlu, Semih Işıkver, Çiğdem Karaarslan, Ethem Sedef, Hikmet Halıcı, Ceyda Çankırı, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Sakık ve Ömer Gürer.

Kaynak : PHA