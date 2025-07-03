Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ile Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Kâhta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya da yer aldı.



Adıyaman tarımına dair kapsamlı sunum



Toplantıda, Adıyaman’ın tarım sektörünü derinden etkileyen don afeti, kuraklık, sulama sorunları, üretim maliyetlerindeki artış ve kredi borçları gibi birçok başlık detaylı şekilde ele alındı. Heyet, Bakan Yumaklı’ya bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini sundu.



Koçali Barajı ve sulama altyapısı öncelikli gündemdi



Heyet, özellikle Koçali Barajı başta olmak üzere Adıyaman’daki baraj projelerinin ve sulama kanallarının tamamlanmasının önemini vurguladı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için modern sulama altyapısının hızla tamamlanması gerektiği ifade edildi.



Sulama birliklerinin karşı karşıya kaldığı enerji maliyetlerinin azaltılması için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu talepleri de Bakanlığa iletildi. Adıyaman Sulama Birliği bünyesinde kurulacak GES projelerine destek verilmesi istendi.



Orman köyleri ve baraj çevresi için ceviz, alıç ve badem önerisi



Toplantıda ayrıca, Atatürk Barajı çevresindeki köylerin kalkındırılması amacıyla ceviz, alıç, badem, zeytin ve fıstık gibi gelir getirici ağaç türlerinin dikilmesi talep edildi. Orman köylerine yönelik destek programlarının genişletilmesi gerektiği belirtildi.



Arıcılık ve tütün üretimi de gündeme geldi



Heyet, kırsal bölgelerdeki üreticilerin ek gelir elde edebilmesi amacıyla arıcılığın teşvik edilmesi ve bu alandaki desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca tütün üreticilerinin kooperatifleşme yoluyla desteklenmesi, tütün kooperatiflerine düşük faizli kredi sağlanması ve tütün üretiminin teşvik edilmesi yönündeki talepler de Bakan Yumaklı’ya iletildi.



Deprem, don ve dolu afetleri üretimi vurdu



Görüşmede sunulan raporda, 6 Şubat depreminin ardından 11-12 Nisan tarihlerinde yaşanan don afeti ve dolu yağışının, Adıyaman’daki çiftçileri ağır biçimde etkilediği belirtildi. Özellikle meyve bahçelerinde büyük oranda zarar oluştuğu, kuraklık nedeniyle ise hububat ve baklagillerde ciddi verim kayıplarının yaşandığı vurgulandı.



Depremde çok sayıda çiftçinin hayatını kaybettiği, hayvanların telef olduğu, tarım makinelerinin ve ekipmanlarının enkaz altında kaldığı da hatırlatıldı. Tüm bu afetlerin ardından çiftçilerin ekonomik olarak toparlanmasının ancak güçlü desteklerle mümkün olabileceği ifade edildi.



Bakanlıkla istişare ve çözüm süreci devam edecek



Toplantının ardından açıklama yapan heyet üyeleri, Adıyaman’daki tarım kesiminin sorunlarının çözülmesi ve üreticilerin desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın iletişimin sürdürüleceğini belirttiler. Bakan Yumaklı’nın konulara dair çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği ve taleplerin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA