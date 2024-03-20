Kaza, öğle saatlerinde Kahta Küçük Saniye Sitesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre R.C. (27) yönetimindeki 44 NE 816 plakalı otomobil ile İ.K. (24) yönetimindeki 42 GN 081 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu otomobil takla atarak ters döndü.

Kaza sonrası her iki araçtaki sürücü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor..

Kaynak : PHA