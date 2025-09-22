Şeriban ÖZÇAKMAK – Ticaret Bakanlığı, binek otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cari açığı azaltmak amacıyla ithalat politikalarına yönelik sürekli yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, “İthalat politikalarımız Ticaret Bakanlığımızca, ülkemizde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarımız sürekli güncellenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Açıklamada, otomotiv sektörünün her türlü baskı ve rekabete karşı korunması amacıyla yeni düzenlemeye geçildiği belirtilerek, “Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahiptir. Gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır” denildi.

Otomobil İthalatına Ek Vergi

Yerli üretimin pazardaki payını arttırmanın amaçlandığı açıklamada, “Bu çerçevede, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla, binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarımızla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra, yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için %25 veya minimum 6.000 ABD Doları/adedin yüksek olanının, Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için %30 veya minimum 7.000 ABD Doları/adedin yüksek olanının, Elektrikli otomobiller için %30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adedin yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, Karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir.

Kaynak : PHA