Şeriban ÖZÇAKMAK – ASAL Araştırma tarafından 2 bin katılımcıya , "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise dikkat çekti. CHP yüzde 32,6 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 31.5 oy oranıyla ikinci, DEM Parti yüzde 9.2 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Ankete Göre Partilerin Oy Oranları Listesi:

CHP: %32.6

AK Parti: %31.5

DEM Parti: %9.2

MHP: %7.9

İYİ Parti: %5.3

Zafer Partisi: %4.5

Yeniden Refah Partisi: %2.9

Kaynak : PHA