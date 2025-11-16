Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışmasında birincilik İstanbul'dan İrfan Sak'ın oldu. Dereceye giren eserler Ankara'da sergilenecek.

Öğretmenin zarafetini, bilgeliğini ve merhametini yansıtan eserlerle görsel hafıza oluşturmayı hedefleyen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenler katıldı. İl millî eğitim müdürlüklerinde yapılan ön elemelerin ardından toplam 843 eser Millî Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu birincilik ödülünü İstanbul'dan katılan Elektrik Öğretmeni İrfan Sak kazandı. İkincilik ödülü Erzurum'dan Sınıf Öğretmeni Zeynep Nur Kahveci'ye, üçüncülük ödülü Bartın'dan İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın'a verildi. Ankara'dan katılan Matematik Öğretmeni Fatma Arzu Akkaya, Özel Eğitim Öğretmeni Osman Uluç ve Bolu'dan Fizik Öğretmeni Kemal Tümen ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Dereceye giren öğretmenlere ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında Ankara'da takdim edilecek. Ayrıca dereceye giren, mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen 50 eser, 22-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

