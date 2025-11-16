Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, yurtta bazı illerde kar yağışı etkili oldu. Hakkari, Van ve Şırnak'ta sarı kodlu uyarı yapılırken, yolların kapandığı ve ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağını, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceğini duyurdu. Yağışların, özellikle Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneybatısında kuvvetli olabileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli değişiklik beklenmediği bildirildi. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak : PERRE