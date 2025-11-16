Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren marketler, artık 'KOOP Market' adıyla hizmet verecek. Yeni marka kimliği, basın toplantısında Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ile KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli tarafından tanıtıldı.

'Mevcut Marketlerimizin Tabelaları Korunacak'

KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, toplantıda yaptığı açıklamada, marketlerin bugünden itibaren yeni adıyla hizmet sunacağını belirterek, 'Yeni açtığımız veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu KOOP Market olarak değiştiriyoruz. Mevcut marketlerimizin tabelaları ise korunacak' dedi.

2026'da da büyümeye devam edeceklerini ve Marka yenilenmesi sürecinin yaklaşık 6 ay önce başladığını aktaran Halepli, KOOP Market'in yeni reklam filmine yarından itibaren başlanacağını duyurdu.

'Genç Nesil Farklı Alışverişler Yapmak İstiyor'

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise, kısa sürede 4 bin 500 mağazaya ulaştıklarını belirterek, 'Vatandaşın beklentisi değişiyor. Genç nesil farklı alışverişler yapmak istiyor. Bu nedenle marka adımızı yeniledik. Yeni konseptimizle şeffaf, güvenilir ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE