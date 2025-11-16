Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yürüttüğü 'Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir' programını il genelinde sürdürüyor. MHP Adıyman İl Başkanı Ali Önat öncülüğünde gerçekleştirilen saha çalışmaları, tüm ilçelerde düzenli ziyaretlerle devam ediyor.

Program kapsamında Merkez, Gölbaşı, Besni, Gerger, Tut, Samsat, Sincik, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde, ilçe başkanları vatandaşlarla doğrudan temas kuruyor, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sırasında vatandaşların talep ve önerileri dikkatle dinleniyor ve kayıt altına alınıyor. Sahadan gelen geri bildirimler, doğrudan MHP Genel Merkezine iletilerek partinin politika ve çözüm odaklı çalışmalarına yön veriyor.

Ziyaretlerde vatandaşlar, MHP'nin yıl boyunca sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. 'Kapımız çalınıyor, hatırımız soruluyor, derdimiz dinleniyor.' ifadeleriyle duygu ve düşüncelerini aktarıyorlar.

MHP teşkilatları, yürütülen programın seçim odaklı değil; gönül ve hizmet siyaseti anlayışının bir gereği olduğunu vurguluyor. Vatandaşlardan iletilen sorunların çözümü için ilgili kurumlarla temas kurulacağı ifade ediliyor.

Programın, halkla kurulan bağı güçlendirdiği ve sahadan alınan geri dönüşlerin teşkilat çalışmalarına yön verdiği belirtiliyor.

Kaynak : PERRE