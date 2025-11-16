TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın gençlik ve spor altyapısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Resul Kurt, depremin en ağır etkisini yaşayan şehirlerden biri olan Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için gençlik ve spor yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Milletvekili Kurt, devam eden projelerin yanı sıra şehrin acil ihtiyaçlarını yatırım programına alınması talebiyle şu şekilde sıraladı:

Adıyaman Merkez İndere Mahallesi'nde 1.000 seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu,

Merkez İndere Mahallesi'nde 100 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi,

Merkez Yeni Mahalle'de Kültür ve Medeniyet Kampı,

Ova Kuyucak - Gazihan Dede Su Kamp Eğitim Merkezi,

Gölbaşı Akçakaya Mahallesi Kamp Eğitim Merkezi.

Milletvekili Resul Kurt, bu yatırımların genç nüfus, sporcular ve deprem sonrası sosyal hayatın yeniden canlanmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Adıyaman'ımızın gençlik ve spor altyapısının kalıcı şekilde güçlendirilmesi için bu projelerin yatırım programına alınması hususunu önemle arz ediyorum' dedi.

Milletvekili Resul Kurt, Bakanlık tarafından bugüne kadar şehre sağlanan destekler için teşekkür ederek, 'Adıyaman halkı adına gösterdiğiniz tüm destekler için teşekkür ediyor, devam eden projelerin hızlanması ve yeni taleplerimizin hayata geçirilmesi konusunda katkılarınızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, Adıyaman'ın yeniden imarı ve gençlerin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek tamamlayan Milletvekili Resul Kurt, 'Depremin en ağır şekilde etkisini taşıyan kadim şehrimiz Adıyaman'ın gençliğiyle, sporcusuyla, kültürüyle yeniden ayağa kalkması için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE