Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Adıyaman Çarşı Projesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yürütüleceğini ve %70 çoğunlukla hayata geçirileceğini açıklamasının ardından, ödeme planında vatandaşların faizli kredi kullanmak zorunda kalacağı duyurulmuştu. Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Çarşı Projesi'nin 3. Etabı için açıklanan bu faizli kredi ödeme planını eleştirerek, bu durumun vatandaşlar arasında eşitsizliğe yol açtığını söyledi.

'Kentsel Dönüşümde Eşitlik Öncelik Olmalı'

Başkan Alsan, devletin vatandaşları arasında ayrım yapamayacağını vurgulayarak, 'Çarşı Projesi gibi büyük kentsel dönüşüm projelerinde ekonomik koşullar dikkate alınarak adil bir ödeme planı hazırlanmalı. Rezerv alanlarda faizsiz ödeme imkânı sağlanırken, kentsel dönüşüm bölgelerinde düşük faizli kredi zorunluluğu getirilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır' ifadelerini kullandı.

'Vatandaşa Faizli Yük Getirilmemeli'

Kentsel dönüşümün yalnızca fiziki yenilenme değil, toplumsal refahı artırma amacı taşıması gerektiğini belirten Başkan Alsan, 'Devlet, projelerde vatandaşına faizli yük getirmemeli; konut ve iş yeri edinimini kolaylaştıracak faizsiz ödeme seçenekleri sunmalıdır. Çarşı Projesi'nin 3. Etabı'nda faizsiz ödeme imkânı sağlanmalı ve vatandaşlar arasında ayrım ortadan kaldırılmalıdır' dedi.

Başkan Alsan açıklamasının devamında, süreci yakından takip edeceklerini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli çağrıları yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak : PERRE