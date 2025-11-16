Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. 2206 metre yüksekliğe sahip zirvede, Kommagene Krallığı'ndan kalan devasa heykeller karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde sarı kod ile uyardığı Adıyaman'da yaşanan soğuk hava koşulları, dağın zirvesini beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Nemrut'un tarihi heykelleri ve tümülüsleri adeta görsel bir şölen sundu.

Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı dönemine ait antik eserleri ve tümülüsleriyle hem kültürel hem de doğal bir miras niteliği taşırken, kar sürpriziyle bölgeye ayrı bir görsel değer kattı.

Öte yandan yetkililer, yol koşullarının hala uygun olduğunu belirtirken, turistlerin bu doğal mirası güvenle ziyaret edebileceğini açıkladı.

