Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bazı ürünleri 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Snow Kids ve Badr markalı iki çocuk giyim ürününün güvensiz olduğu tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, riskli bulunan bu ürünlerin satışının durdurulduğunu ve piyasadan toplatılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara ürün satın alırken güvenlik kriterlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanarak, benzer risk taşıyan ürünler hakkında da sistem üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE