Artan banka dolandırıcılıklarının ardından, IBAN transferleri ve çevrim içi ödemelerde güvenlik önlemleri artırılıyor. Meclis'e sunulan ve aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında, mobil bankacılığa biyometrik doğrulama eklenerek para transferlerinde ses, parmak izi, yüz ve göz taramasıyla onay süreci zorunlu hale gelecek.

Kartlara Özel Çip Takılması Zorunlu Olacak

Yeni düzenlemeye göre, banka ve kredi kartları dahil tüm müşteri kimliklerine, yüz ve parmak tanıma ile elektronik kimlik doğrulama özelliği taşıyan özel çip takılması zorunlu olacak. Bu sayede ödeme işlemleri güvence altına alınacak, dolandırıcılık ve suçla mücadele daha etkin yürütülecek.

65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Sesli Doğrulama Kolaylığı

Ses tanıma sistemi, akıllı telefon kullanmayan ve çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşlar için avantaj sağlayacak. Dolandırıcıların özellikle bu yaş grubunu hedef aldığı bilinirken, sesle doğrulama yöntemiyle bu grubun korunmasının kolaylaştırılacağı hedefleniyor.

Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE