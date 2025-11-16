Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Sarıyaprak köyü yakınlarında Besni yönünde ilerleyen Kasım Sert yönetimindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü K.S. ile araçta bulunan E.S., N.S., Nazlı S. ve Nilgün S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PERRE
