Seramik Bayramı’nda gündem açıklaması



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik’in 68. yıl dönümü ve Seramik Bayramı kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hem orman yangınları hem de terörle mücadele süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Yangınlarda hayatını kaybeden itfaiyeciye rahmet



Konuşmasının başında Karabük ve Bursa’daki orman yangınlarına değinen Kurtulmuş, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bursa’nın Kestel ilçesindeki yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden itfaiye görevlisine Allah’tan rahmet dileyen TBMM Başkanı, “İlk andan itibaren yangınlara müdahale eden orman teşkilatımıza, itfaiye ekiplerimize, merkezi ve yerel yönetimlerin tüm unsurlarına Allah kolaylık versin” dedi.



‘Ormanlarımız çıraya dönüştü’ uyarısı



Kurtulmuş, aşırı sıcaklıklar nedeniyle ormanların yangına çok daha hassas hale geldiğine dikkat çekerek, “Neredeyse bütün ormanların çıra haline gelmiş olduğu böyle bir dönemde Cenabı Allah milletimizi daha fazla böylesine önemli orman yangınlarından korusun diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Terörsüz Türkiye’ için Meclis ortaklığı



TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının devamında terörle mücadele sürecinde atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi. Türkiye’nin tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirten Kurtulmuş, “Birlik ve beraberlik içerisinde, terör örgütü kendisini feshedecek, bunun ilanını yaptı. Terör örgütü kendisini feshettikten sonra, bir daha bu ülkede terörün hiçbir şekilde gelişmesine asla müsaade etmeyecek bir ortam oluşturacağız ve terörü tarihin çöplüğüne hep birlikte atacağız” dedi.



Komisyon ağustos başında çalışmaya başlıyor



Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun tüm siyasi partilerin katılımıyla TBMM çatısı altında oluşturulacağını belirterek, “İnşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız” ifadelerini kullandı.



Uzlaşma ve demokratikleşme vurgusu



Bu sürecin uzun tartışmalara değil, yapıcı bir uzlaşıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, “Bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin derinleşmesi açısından da önemli bir zemin olacak. Farklı fikirlerin müzakere edileceği, karşılıklı görüş alışverişi yapılacağı bir ortamda, milletin ve memleketin hayrına olacak kararlar alınacaktır” diye konuştu.



Kurtulmuş: ‘Türkiye terörü geride bırakmış bir ülke olacak’



Komisyonun kısa sürede tekliflerini hazırlayarak Meclis gündemine taşıyacağını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ümit ediyoruz ki, bu sürecin sonunda Allah’ın izniyle Türkiye terörü geride bırakmış bir ülke olacak. Bölgedeki birçok ülkenin terör kıskacına sokulmaya çalışıldığı böyle bir dönemde, Türkiye’nin bu süreci başarıyla yönetmesi büyük önem taşıyor. Bunun için milletçe hep birlikte gayret göstereceğiz.”

Kaynak : PHA