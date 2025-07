Devam eden yangınlar: Bursa, Karabük, Kahramanmaraş



Bakan Yumaklı, Mersin ve Uşak’taki yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Antalya Gazipaşa’da da tedbir amaçlı soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ve Bursa’nın Kestel ilçesindeki yangınların halen sürdüğünü açıkladı.



Bursa Kestel yangını: 1765 kişi tahliye edildi



Kestel yangınına sabah saatlerinden itibaren 6 uçak ve 4 helikopterle havadan, 694 kara aracı ve 1961 personelle karadan müdahale edildiğini belirten Yumaklı, yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi'nden 708 kişi, İğdir Mahallesi'nden 600 kişi, Avdancık Mahallesi'nden ise 457 kişi olmak üzere toplamda 1765 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Yangının iyiye gittiğini ancak rüzgâr hızının 40 km/saat seviyesine ulaşmasının beklenmesi nedeniyle ekiplerin tedbirli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



Karabük Safranbolu yangını: Coğrafi yapı müdahaleyi zorlaştırıyor



Karabük Safranbolu’daki yangının dik vadiler, kırıklar, kanyonlar ve uçurumlar nedeniyle müdahaleyi zorlaştırdığını belirten Yumaklı, gece boyunca müdahale edildiğini, gün içerisinde ise 3 uçak, 16 helikopter, 389 kara aracı ve 1386 personelin görev alacağını duyurdu. Yangın nedeniyle AFAD koordinasyonunda 19 köye bağlı 57 mahallede yaşayan toplam 1839 vatandaş tahliye edildi.



Kahramanmaraş Onikişubat yangını: Kayalık ve taşlık alanlarda yoğun müdahale



Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki yangının ormanlık alandan taşlık ve kayalık alanlara sıçradığını belirten Yumaklı, gece boyunca müdahale edilen yangının hâlen aktif olduğunu ve müdahalenin aynı ciddiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.



‘En kolay söndürme yöntemi yangının hiç çıkmamasıdır’



Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "Bugün pazar, evler sıcak, insanlar piknik alanlarına yöneliyor. Lütfen kapalı alanlar dışında ateş yakmayın. Piknik alanlarında ateşsiz de keyifli vakit geçirilebilir" diyen Bakan, yangınların önlenmesinde en önemli unsurun vatandaşın duyarlılığı olduğunu vurguladı.



Ekim 2025’e kadar alarm durumu sürecek



Tarım ve Orman Bakanı, yangın sezonunun sona ermediğini hatırlatarak, “Bu sadece iki üç gün sürecek bir süreç değil. Ekim 2025’e kadar devam edecek bir teyakkuz halinden söz ediyoruz. Hem bizim hem vatandaşlarımızın yüksek duyarlılık göstermesi gerekiyor” dedi.



Bölgesel riskler: Marmara güneyi, Ege kuzeyi, Batı Karadeniz tehlike altında



Yangın riski açısından bugün için Marmara’nın güneyi, Ege’nin kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege’nin iç bölgelerinin kritik eşikte olduğunu belirten Yumaklı, tüm hava ve kara araçlarının bu riskli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.



‘Her coğrafyaya her aracı gönderemezsiniz’



Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede kullanılan araç ve personelin coğrafi yapıya göre değiştiğini, her ekipmanın her bölgede kullanılamayacağını vurgulayarak, “Her aracı her coğrafi koşullarda kullanamazsınız. Hangi koşullara ne uygunsa o araçlar sevk edilir” dedi.



‘En küçük kıvılcım, bir ekosistemi yok edebilir’



Yangınların ekosistem, biyolojik çeşitlilik, su kaynakları ve orman canlıları üzerindeki tahribatına dikkat çeken Yumaklı, “Ülkemizin kaynaklarını, doğal güzelliklerini yok etmeye sadece bir kıvılcım yeter. En küçük bir duman ya da ateş gördüğünüzde lütfen 112’yi arayın” çağrısında bulundu.

