Randevu sistemi değişti: Önce aile hekimi ekranı



Yeni düzenlemeyle birlikte MHRS sistemine giriş yapan vatandaşlar, randevu talebi oluşturmak istediklerinde öncelikle "aile hekimine yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak. Vatandaşlar, bağlı bulundukları aile hekimlerinden randevu alarak ön muayene sürecine girecek.



Aile hekimi karar verecek: Uzman için kontenjan ayrıldı



Aile hekimleri, hastanın şikâyet ve durumuna göre değerlendirme yaptıktan sonra, uzman hekime başvurulması gerektiğini düşündüklerinde MHRS üzerinden doğrudan uzman randevusu oluşturabilecek. Bu amaçla, aile hekimlerine sistemde özel kontenjan ayrıldığı ve böylece sevk işlemlerinin daha hızlı ve planlı yapılabileceği belirtildi.



Amaç: Uzman erişimini hızlandırmak, aile hekimliğini etkinleştirmek



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın temel hedefinin uzman hekimlere erişimi hızlandırmak, aile hekimliği kapasitesini daha verimli kullanmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çözülebilecek sorunları yerinde çözmek olduğunu vurguladı. Böylece, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması, sağlık kaynaklarının daha etkin kullanılması ve gereksiz uzman yönlendirmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



Uygulama 25 Temmuz itibarıyla tüm Türkiye'de başladı



25 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelinde devreye alınan yeni sistemin, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve doğru şekilde yararlanmasını sağlamak adına önemli bir reform olduğu ifade edildi. Sağlık hizmetlerinin kademeli ve koordineli şekilde sunulmasına katkı sağlaması beklenen uygulamayla birlikte, aile hekimlerinin rolünün daha da artırılması amaçlanıyor.

Kaynak : PHA