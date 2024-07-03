Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, toplam 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ve skunk bitkisi, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip ve 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 45 ilde 'NARKOÇELİK-25' operasyonları düzenlendi."

Operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle:

Ağrı: 240 kg eroin, 1 zehir taciri, Diyarbakır: 1 milyon 720 bin 500 kök kenevir, 310 bin kök skunk, 64 kg kubar esrar, Malatya: 57,5 kg skunk, 4 sokak satıcısı, İstanbul: 53,5 kg metamfetamin, 73 sokak satıcısı, Hakkâri: 28,5 kg metamfetamin, 1 zehir taciri, Antalya: 21 kg esrar, 21 kg eroin, 13 kg metamfetamin, 1 zehir taciri, İzmir: 19 kg skunk, 3 zehir taciri, Konya: 15 kg skunk, 124 bin 822 adet uyuşturucu hap, 7 sokak satıcısı, Eskişehir: 40 bin 558 adet uyuşturucu hap, 2 zehir taciri, Ankara: 22 bin 828 adet uyuşturucu hap, 2 zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan polis, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," dedi.

Kaynak : PHA