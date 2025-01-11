Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda fedakârlık ve sorumluluk gerektiren bir toplumsal hizmet olduğuna vurgu yapan Şahin, basın emekçilerinin demokrasinin güçlenmesinde oynadığı rolün altını çizdi.

"Toplumun Gözü, Kulağı ve Sesi Oldunuz"

Basın mensuplarının toplumun bilgi alma hakkını korumada büyük sorumluluk taşıdığını belirten Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mesleği icra eden meslektaşlarım iyinin, doğrunun ve emeğin olduğu kadar yanlışın ve olumsuzlukların da tanığı olarak toplumun adeta gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlarımızın haber alma hakkını koruyorsunuz. Bu gayretleriniz demokrasimizin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor."

"Basın Emekçilerinin Cesaretini Saygıyla Selamlıyorum"

Gazetecilerin cesareti ve azminin takdir edilmesi gerektiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın dört bir yanında insanlık onuru için çalışan tüm gazetecilerin çabalarını minnetle anıyorum. Basın mensuplarımızın cesaret ve azimlerini saygıyla selamlayarak gününüzü kutluyorum. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kaynak : PHA