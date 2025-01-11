Başkan Öcal: “Dar Kavşak Ölüm Saçıyor”

Kazanın olduğu noktada basın açıklaması yapan CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, kavşağın fiziki yapısının ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden yakınarak şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Adıyaman halkı, burası üç gün önce beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazanın olduğu Terbizek yol ayrımı. Bu noktada defalarca uyarılarda bulunuldu, eleştiriler yapıldı. Kavşağın yapısı dar ve düzgün değil. Burası bir kavşak olmasına rağmen araçlar hız kesmeden geçiyor. Büyük araçlar özellikle rampa aşağı hızlanarak kavşağa giriyor. Son kazada da tır, bir aracı kavşağın çıkışında vurup metrelerce sürükleyerek bariyerlere kadar götürdü.”

Öcal, kavşağın sadece dar bir geçit olmasının ötesinde otobüslerin yolcu indirip bindirdiği bir bölge olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gece gündüz burada yolcular iniyor ve biniyor. Sabaha karşı gelen var, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen var. Ancak burası tamamen karanlık, hiçbir ışıklandırma yok. Böylesine yoğun bir trafik akışının olduğu yerde ışıklı işaret cihazlarının ve uyarı levhalarının bulunmaması kabul edilemez. Bu kavşakta bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı.”

“Işıklandırma Olmadan Trafik Kuralları Hiçe Sayılıyor”

Öcal, kavşağın gece karanlığında sürücüler için daha tehlikeli hale geldiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Bu bölgede defalarca ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandı. Araçların yavaşlaması ve durabilmesi için ışıklı işaret cihazlarının olması gerekiyor. Ancak buradaki eksiklik nedeniyle sürücüler trafik kurallarına da riayet etmiyorlar. Bir kez daha yineliyoruz: Burası hızlıca ışıklı sistemlerle donatılmalı ve kavşak düzenlemeleri yapılmalı.”

"Yol Yaptık Diye Övünen İktidar Buraya Çözüm Bulmalı"

Eleştirilerini sürdüren Öcal, hükümete yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Yol yaptık, köprü yaptık diyen bir iktidarın böylesine tehlikeli bir kavşağı düzenleyememesi, burayı ışıklandıramaması büyük bir acizliktir. Bu, ilçemiz için ve ülkemiz adına utanç vericidir. Yetkililerden buranın kavşak genişletme çalışmaları yapılarak modern trafik güvenlik önlemleriyle donatılmasını bekliyoruz.”

Görgü Tanığı Anlatıyor: “Araçlar Bariyerlere Kadar Sürüklendi”

Kazayı gören Terbizek Köyü Muhtarlığı Birinci Azası Murat Kaygusuz ise kavşağın fiziki sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben Terbizek Köyü'nün Muhtarlığı Birinci Azasıyım, Murat Kaygusuz. Burada sürekli kaza oluyor. Kavşağın dar olması ve yol kenarındaki ağaçlar görüş açısını kapatıyor. Bu kavşağın genişletilmesi ve ağaçların kaldırılması şart. Sürücüler kavşağı göremeden hızlı şekilde buraya giriyorlar.”

Kazayı nasıl gördüğünü anlatan Kaygusuz, yaşanan dehşeti şu sözlerle aktardı:

“Traktörle tarlada çalışıyordum. Tır hızla kavşağa girip taksiyi altına aldı ve metrelerce sürükledi. Taksinin tırın altında nasıl ezildiğini gördüm. Bariyerlere kadar sürüklenen aracın yeri hâlâ belli. Buraya acilen ışıklandırma yapılmalı ve yolun genişletilmesi sağlanmalı.”

"Tehlikeli Kavşakta Önlem Alınmalı"

Bölge halkı, Terbizek Kavşağı’nda daha fazla can kaybı yaşanmadan gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Kavşağın ışıklı işaret cihazları ve uyarı levhaları ile donatılması, yol genişletme çalışmalarının yapılması gerektiği belirtilirken, vatandaşlar bu sorunların çözülmemesi halinde kazaların devam edeceğinden endişe duyuyor.

Vatandaşlardan çağrı: "Burada yaşanan kazalar artık kader olmasın. Yetkililer daha fazla gecikmeden harekete geçsin."

Kaynak : PHA