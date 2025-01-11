Doğan, gazeteciliğin demokratik bir toplum için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Gazeteciler, bilginin yaygınlaşmasını sağlayan ve toplumsal olaylara ışık tutan kahramanlardır. Onların çalışmaları, toplumun bilinçlenmesine ve daha adil bir sistemin oluşmasına katkıda bulunmaktadır” dedi.



BİLGİ AKIŞININ TEMİNATI



Başkan Doğan, gazetecilerin sağlıklı bir bilgi akışı sağlamada kritik bir rol oynadığını ifade etti. “Gerçekler, gazetecilerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıkmaktadır. Onların cesareti, toplumun adalet arayışının varlığını sürdürmesini sağlar” diye ekledi.



KAMUOYUNA HİZMET ANLAYIŞI



Doğan, gazetecilerin sadece haber sunmakla kalmayıp, aynı zamanda halkın sesi olma misyonunu üstlendiğini vurguladı. “Gazeteciler, doğru bilgilendirme yaparak kamuoyunun bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır. Onlar, sorunların çözümünde önemli birer aracı olurlar ve bu nedenle verdikleri mücadele takdire şayandır” ifadelerini kullandı.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU



Aynı zamanda, basın özgürlüğünün toplumdaki demokratik değerlerin korunmasında hayati bir unsuru teşkil ettiğini belirten Doğan, “Özgür bir basın, toplumun her kesimine adalet ve eşitlik anlayışını götürmeyi sağlar. Gazetecilerin bağımsızlığının korunması, güçlü bir demokrasi için şarttır” şeklinde konuştu.



DAYANIŞMA VE TEŞEKKÜR



Son olarak, Engin Doğan, “Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilerin fedakarlıkları, toplumun daha ileri bir seviyeye ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Onların yanında durarak, daha özgür ve bilinçli bir toplum inşa etme hedefine ulaşmaya devam edeceğiz” diyerek mesajını sonlandırdı.

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