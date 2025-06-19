Adıyaman’da Depremin İzleri Silinmedi, Mahalleler Hâlâ Enkaz Altında

"Her Taraf Moloz, Hayatımızı Kuşattı"

Federasyon adına yapılan yazılı açıklamada, şehrin birçok mahallesinde yıkımlar sonrası oluşan moloz yığınlarının hem çevre sağlığına hem de psikolojik olarak vatandaşlara zarar verdiği belirtilerek, “Artık ne tarafa dönsek moloz görüyoruz. Depremin üzerinden yıllar geçti ama biz hâlâ yıkım günlerini yaşar gibiyiz. Alışmak istemiyoruz bu duruma. Her yer berbat bir halde. Bu kadar zaman geçmesine rağmen neden hala bu enkazlar kaldırılmadı, anlamış değiliz” ifadelerine yer verildi.

"Duygularımız Hâlâ Taze, Molozlar Hatırlatıyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa İlik ise moloz yığınlarının halkın hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Felaketin üzerinden iki buçuk yıl geçti ama Adıyaman hâlâ enkaz yığınıyla boğuşuyor. İnsanlarımız evlatlarını, ailelerini kaybetti. Sokaklarda hala moloz görmek, yaşadığımız acıyı her gün yeniden hatırlatıyor. Bu şehirde yaşayan insanlar geçmişiyle yüzleşmeye mecbur bırakılıyor.”

“Asrın felaketi olarak adlandırılan bir depremin ardından birçok hayalimiz yıkıldı. Yeniden hayal kurmak istiyoruz. Ama bu görüntülerle yaşamak bize acıyı sürekli hatırlatıyor. Göç eden insanlar oldu, kalanlar da yaşadığı mahallede nefes alamıyor. Molozlar artık kaderimiz olmamalı.”

"Pencerelerimizi Bile Açamıyoruz"

İlik, özellikle yıkım firmalarının sorumluluklarını yerine getirmemesinden yakındı. Enkazların kaldırılmadan bırakılmasının çevre kirliliğini artırdığına dikkat çeken İlik, şöyle konuştu:

“Yıkım firmaları işlerini bitirdikten sonra molozları kaldırmadan çekiliyor. Bu da mahalle aralarını, boş arsaları moloz depolama alanına çeviriyor. Toz toprak içinde yaşıyoruz. Penceremizi açamıyoruz. Çocuklarımız bu sokaklarda oynuyor. Sağlık açısından büyük risk altındayız. Bu sadece görüntü kirliliği değil, halk sağlığını tehdit eden bir ihmal.”

Valiliğe, Belediyeye Ve Bakanlığa Ortak Çağrı

İlik, açıklamasının sonunda Adıyaman Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, moloz temizliğinin hızlandırılması ve merkez mahallelerde ortak bir planlama ile çalışmaların yürütülmesini talep etti.

“Bu şehir daha fazlasını hak ediyor. Ortak hareket edin, sokak aralarındaki molozları bir an önce kaldırın. Hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz, hepimizin çocukları bu sokaklarda yürüyor.”

Kaynak : PHA