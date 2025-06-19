Göreve başlamasının ardından bir açıklama yapan yeni Şube Başkanı Resul Taşkın, üyelerle birlikte güçlü ve katılımcı bir sendikal yapı inşa etme kararlılığını vurguladı. Taşkın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni görevimize başlarken, sizlerle bu heyecanı ve sorumluluğu paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Üyelerimizin bize duyduğu güven ve destek için en içten teşekkürlerimi sunarım. Görev süremiz boyunca şubemizi daha ileriye taşıyacak, üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.”

Taşkın, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Birlikte çalışacağımız bu dönemde, ortak akıl ve dayanışma ruhuyla çok daha güçlü bir yapıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Her bir üyemizin bilgi, birikim ve katkılarının, yolumuzu aydınlatacak en değerli kaynaklardan biri olduğunun farkındayız.”

Açıklamasında sendikal vizyonuna da değinen Taşkın, yeni dönemde birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti:

“Önümüzdeki süreçte hem iç yapımızda güçlenmek hem de üyelerimize ve kamusal alanda daha fazla değer katmak adına önemli projelere imza atmayı hedefliyoruz. Bu yolda üyelerimizin desteği en büyük güvencemiz olacaktır.”

Son olarak, görevi devraldığı Mahmut Ergen’e teşekkür eden Resul Taşkın, “Geçmişin tecrübelerinden ders alarak, geleceğe umutla bakıyor ve bu yeni dönemin hayırlı, verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza olan inancımla, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kaynak : PHA