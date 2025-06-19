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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerin farklı hedef gruplarına yönelik olarak ilerleyen dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.

Programda, önleyici faaliyetler ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik genel bilgilendirmeler de yapıldı.

Katılımcılara uyuşturucunun bireysel ve toplumsal etkilerini anlatan “İki Ekmek” adlı kısa film gösterimi yapıldı. Bunun yanında, NARVAS Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler anlatılarak, suçla mücadelede veri temelli yaklaşımın önemi aktarıldı.

Ayrıca, vatandaşların uyuşturucu ile mücadeleye aktif katılımını sağlamak amacıyla geliştirilen UYUMA Mobil Uygulaması hakkında bilgi verildi, uygulamanın tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Etkinlikte, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” Projesi katılımcılara detaylı olarak sunuldu. Uyuşturucuyla mücadelede halk desteğinin önemi vurgulanan programda, Narko İhbar Hattı (0501 412 02 02) tanıtıldı ve bu hattın kullanımının toplum güvenliğine katkısına dikkat çekildi.

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