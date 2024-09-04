Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine katılmak üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecek.

Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacağı, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.

12 yıl sonra Mısır'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyarete ev sahipliği yapacağı Ankara'daki toplantı kapsamında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanmasının da gündemde olduğu kaydedildi.