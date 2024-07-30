Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve bekçiler, son zamanlarda alınan asayiş ihbarları nedeniyle Adıyaman merkezde yer alan parkta harekete geçti.

Yabancı uyruklu gençler ve çeşitli gruplaşmaların oluştuğu iddiaları ile kavgalarla huzursuzluk yaratıldığı ihbarları üzerine Mimar Sinan Parkı, akşam saat 21.00'dan itibaren şok bir asayiş uygulamasına konu oldu. Ailelerin parkta dinlenme ve gezme alanlarının rahatsız edici şekilde bazı küçük grupların meskeni olduğu ihbarları ile birlikte çocukların oyun alanlarında oynamakta zorlandığı, özellikle abartı egzozlu motosikletlerle park içerisinde hız ve gürültü yapıldığı da iddia edildi.

Emniyet güçleri, şikayetler doğrultusunda parkta geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. GBT sorguları ve üst aramaları yapılan uygulamada, bir kişinin üzerinde bıçak bulundu. Uygulama sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Emniyet yetkilileri, Mimar Sinan Parkı'nda huzur ve güvenliği sağlamak için benzer uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA