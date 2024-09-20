Mesajlarda, “Sevdiklerinizle vedalaşın” ve “Onlara cehennemde sarılacaksınız” gibi tehdit içerikli ifadeler yer aldı. Bu olay, Lübnan-İsrail sınırında tırmanan gerginlik ile aynı dönemde gerçekleşti.

"Siber Direktörlükten Açıklama"

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, saldırının mobil hizmet sağlayıcısını hedef aldığını doğruladı ve gönderilen mesajların Cephe Gerisi Komutanlığı’ndan geliyormuş gibi gösterildiğini ancak bunun sahte bir girişim olduğunu belirtti. Hükümet yetkilileri, olayın halk arasında panik yaratmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Mesajlarda bulunan bağlantıların, zararlı web sitelerine yönlendirdiği fakat bu bağlantıların kısa sürede etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Saldırının Arka Planı"

Bu siber saldırı, İsrail’in Hizbullah’a yönelik düzenlediği bir dizi saldırının ardından gerçekleşti. Güney Lübnan’da yapılan bu saldırılarda en az 37 kişinin öldüğü ve 3.000’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail’in aynı zamanda çift yönlü hack saldırısı düzenleyerek Hizbullah’ın el cihazlarını uzaktan patlattığı da iddia ediliyor.

"Gerilim Tırmanıyor"

İran’ın, İsrail’e yönelik tehdit mesajlarının, Tel Aviv’deki patlamalar sonrası "ezici bir yanıt" vereceğini söylemesinin ardından gelmesi, bölgedeki tansiyonu daha da artırdı. İsrail, bu siber saldırıyı İran ve Hizbullah’ın organize ettiğini öne sürerken, iki taraftan da henüz resmi bir yanıt gelmedi. İsrail’in iddialarına ilişkin uluslararası toplumdan da dikkatli bir gözlem sürüyor.

Bu saldırılar, zaten hassas olan Lübnan-İsrail sınırındaki durumu daha da kritik bir hale getirdi. Bölgedeki gerginlik, hızla büyük bir krize dönüşme potansiyeli taşıyor.

"İsrail Hükümetinden Önlemler"

Saldırıların ardından, İsrail hükümeti ve siber güvenlik birimleri vatandaşları uyararak, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara tıklamamalarını tavsiye etti. Hükümet, bu tür tehditlerin toplumsal düzeni bozmayı hedeflediğini belirterek, benzer girişimlere karşı daha dikkatli olunacağını açıkladı.

Gerilim, İsrail’in Lübnan sınırına yakın bölgelere yönelik askeri ve siber saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşandı. İsrail ile İran ve Hizbullah arasında süregelen kriz, uluslararası arenada büyük bir endişeyle takip ediliyor.

Kaynak : PHA