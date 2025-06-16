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İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, güçlü adımlarla eğitimde gelişim ve dönüşüm yolculuğuna kararlılıkla devam edildiği ifade edildi.

Eğitimde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir başarıyı sağlamak adına yapılan planlama ve koordinasyon çalışmalarıyla, ilin eğitim vizyonunun güçlenerek ilerlediği vurgulandı.

Toplantıda, il genelindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile okulların mevcut durumu ele alındı. Birim yöneticileri, sorumluluk alanlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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