Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında yapılan toplantı; Ortaöğretim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş ve ortaöğretim kurumlarına bağlı okul müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada; " Sizler, okullarda Millî Eğitim Bakanlığımızın temsilcilerisiniz. Tıpkı bakanlığın bize taşrada bu görevi tevdi ettiği gibi, sizlere de önemli bir görev verilmiştir. Çocuklarımızla yakın temas kuran sizlersiniz, okulda geçirdikleri zaman içerisinde hem öğretmenleri hem müdürleri hem de anne ve babalarının yerini siz dolduruyorsunuz. Bu nedenle, gençlerimizin milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı, ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve kazanımlarla donanmış şekilde yarının liderleri olmaları için önemli bir rol üstleniyorsunuz.

Bu bilinçle, nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmak için bir araya gelerek birlikte çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin güvenle yarınlara adım atmalarını sağlamak en öncelikli hedefimizdir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca EBA ve OGM Materyal Platformlarının özel kurumlar tarafından dahi kullanıldığı ve kullanımının tavsiye edildiği, çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirterek öğrencilerimizin bu platformlardan daha fazla faydalanması ve daha aktif kullanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda Şube Müdürümüz tarafından merkez ortaöğretim okullarındaki eğitim-öğretim göstergeleri ve yıl içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrenci devamsızlığının azaltılması ve sürekli devamsız öğrencilerin eğitime kazandırılması için yapılan çalışmalar, DYK işlemleri, TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer ulusal ve uluslararası projeler ile yarışmalara başvuru ve katılımın artırılması gibi konularda değerlendirmeler yapıldı.

Dilimizin zenginlikleri, liselerde bilim uygulamaları, "Okuyorum – Yazıyorum" projesi, okul ortaklığı, ortak sınavlar, belirli gün ve haftalara dair çalışmalar, YKS ve hazırlık süreci, EBA kullanımı, MEB OGM Materyal Platformu, taşımalı eğitim araçları ve yemeklerinin kontrol ve denetimleri, özel okul servis araçlarının denetimleri, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenli ortamın oluşturulması ve "Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme" projesi başta olmak üzere Kaliteli Eğitim Modeli (KALEM) kapsamında yürütülen çalışmalar ve eğitim-öğretime dair birçok konuda önemli paylaşımlar yapılarak önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul ve kurum müdürlerinin ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak : PHA