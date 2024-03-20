Polat, hayata geçirecekleri projelerle tüm mağdur ve mazlum kesimlere, ailelere, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere hizmet götüreceklerini belirtti. "İnsana hizmet üreten belediyecilik anlayışımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız" diyen Polat, sosyal belediyecilik projelerinin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Yüzyılda Adıyaman Vizyonuyla Sosyal Belediyecilik adı altında 29 proje hazırladık. İhtiyaçlara göre şekillendirdiğimiz bu projelerle mazlum ve mağdur insanlarımızın hayatına dokunacağız ve kimsesizlere yardım eli uzatacağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projeler arasında Su Paketleme Tesisi, Halk Ekmek Fabrikası, Aşevi, Adıyaman Kart, Yaman Eller, Gençlik Meclisi, Hukuk Danışma Masası, Meslek Edindirme Kursları, Ücretsiz İnternet, Belediye Sosyal Marketler, Ücretsiz Çorba Dağıtım, Hayvanlar İçin Su ve Mama Noktaları, Hayvan Barınağı ve Hastanesi, Yaşlı Bakım ve Hizmet Evleri, Evde Bakım Hizmeti, Mahalle Dayanışması, Okullara Ücretsiz Beslenme Desteği, Afet Sonrası Yardım ve Destek, Aktif Yaşam Merkezi, Kimsesizlere Ev, 30 Yılını Dolduran Çiftlere Gezi Paketi, Yeni Evleneceklere Evlilik Desteği, Dini Tesis Destekleme, Ev Eşyası Deposu, Çamaşırhane ve Temizlik Evi, Mezarlık İyileştirmeleri, Emeklilere Doğalgaz Yardımı, Yeni Adıyaman Stadyumu ve Fizik Tedavi Merkezi projelerimizle insana hizmet üreten belediyecilik anlayışımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız."

Kaynak : PHA