Şan, tatilin hem öğretmenler hem de öğrenciler için önemli bir dinlenme fırsatı sunduğunu belirterek, herkesin bu süreçten en iyi şekilde faydalanması gerektiğine vurgu yaptı.

Milletvekili Şan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Öğretmenlerim ve Kıymetli Öğrenciler, okullar için kısa bir ara tatile giriyoruz. Bu tatil, hepimizin biraz nefes alması, yorgunlukları atıp yeniden güç toplamamız için harika bir fırsat. Öğretmenlerimiz, bu dönemde gösterdiğiniz fedakârlıklar ve özveriyle öğrencilerimizin hayatlarına dokundunuz. Sizin emeğiniz, her bir öğrencimizin geleceğine bir adım daha yaklaşmasını sağladı. Öğrencilerimiz ise, bu dönemde hem akademik hem de kişisel anlamda büyüdüler, geliştikçe bizlere ilham verdiler."

Milletvekili Şan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu tatil, sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda yeni başlangıçlara, yeni hedeflere hazırlanmak için bir dönem. Öğrencilerimiz için bu süre, aileleriyle daha fazla vakit geçirme, yeni keşifler yapma ve kendi gelişimlerine odaklanma zamanı olacak. Öğretmenlerimiz için ise bu ara, yeniden enerji toplama ve öğrencilerine daha güçlü bir şekilde rehberlik edebilme fırsatıdır. Hep birlikte, bu kısa tatilden en iyi şekilde faydalanacağımıza inanıyorum."

Son olarak, Şan, öğretmenler ve öğrenciler için tatilin huzurlu geçmesini dileyerek, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Hepimizin bu tatilden kazançlı çıkmasını diliyorum. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin her biri, hak ettiği bu dinlenme sürecini dolu dolu geçirsin. İlerleyen dönemde, birlikte daha nice başarılar, daha parlak bir geleceğe doğru yol alacağımıza olan inancımız tam. Tatilinizin huzur içinde geçmesini ve dönüşte daha güçlü bir şekilde yeniden buluşmayı diliyorum."



Kaynak : PHA