Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki program, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Program kapsamında; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Büyük Veri Yönetim Ofisinin 2024 yılı faaliyet raporları ve 2025 yılı hedefleri; birim yetkililerince aktarıldı.

Sunumların ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek 2025 yılı hedeflerine ulaşma konusunda başarılar diledi.



Kaynak : PHA