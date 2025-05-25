Artık hastalar çevre illere gitmek zorunda kalmayacak

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ile birlikte cihazı yerinde inceleyen Milletvekili Şan, “Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu PET-CT cihazını ilimize kazandırdık. Bu cihaz sayesinde başta onkolojik hastalıklar olmak üzere çok sayıda rahatsızlıkta modern tanı ve tedavi imkânı sunulacak” dedi.

PET-CT cihazının, Onkoloji binasındaki Nükleer Tıp Kliniği bünyesinde hasta alımına başladığını kaydeden Şan, cihazın kanserin erken teşhisinde, evrelemesinde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde etkin şekilde kullanılacağını belirtti.

Kardiyoloji, nöroloji ve enfeksiyon hastalıklarında da kullanılacak

Sadece onkoloji alanında değil, farklı branşlarda da hizmet verecek cihazla ilgili detaylar veren Şan, “PET/CT cihazı aynı zamanda kardiyoloji, nöroloji ve enfeksiyon hastalıklarını içeren çeşitli endikasyonlarda da kullanılabilecek. Bu, sadece bir cihaz değil; bütünsel bir sağlık vizyonunun yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Aylık 200 hastaya hizmet verecek kapasiteyle başladı

Milletvekili Şan, daha önce PET-CT çekimi için çevre illere gitmek zorunda kalan Adıyamanlı vatandaşların artık Adıyaman’da kapsamlı onkolojik hizmet alabileceğini vurguladı. Kurulan ünitenin aylık ortalama 200 hastaya hizmet vermesi planlanıyor.

“Bu sayının zamanla artması öngörülüyor” diyen Şan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Adıyamanlı hemşerilerimiz, bu gelişme sayesinde zaman, maliyet ve sağlık açısından büyük bir kazanç elde edecek. Hastalarımız başka şehirlerde sıra beklemeyecek, yol zahmeti çekmeyecek.”

Teşekkür ve temenni mesajı

Milletvekili Şan, bu önemli sağlık yatırımının hayata geçmesinde katkı sunan başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Emek veren tüm bürokratlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve bu süreci yakından takip eden yetkililerimize hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Adıyaman’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

Kaynak : PHA