6 Şubat’ta uzanan iyilik dolu eller artık simgeleşti

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde, “Dayanışma Eli” heykeli, depremin ardından tamamen yıkılan ve inşası süren belediye binasının bulunduğu kavşağa dikildi. Anıt, sadece bir heykel değil, aynı zamanda yaşanan felaket karşısında gösterilen dayanışma duygusunun somut bir hafızası olarak Adıyaman’da kalıcı hale geldi.

Başkan Tutdere yaptığı açıklamada, “6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşayan, binlerce canını toprağa veren Adıyaman’ımızda yeniden ayağa kalkma mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Bu süreçte yurtiçinden ve yurtdışından milyonlarca yardımsever, binlerce yürekli insan Adıyaman’ımızın yanında oldu, acımıza ortak oldu, yaralarımızı sarmak için seferber oldu” dedi.

“Bu el, kardeşliğin, merhametin ve insanlığın simgesidir”

Anıtın anlamını sadece fiziksel bir yapı olarak değil, kolektif hafızayı temsil eden bir sembol olarak değerlendiren Başkan Tutdere, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu el; 6 Şubat’ta büyük bir acıya göğüs germiş bir Adıyaman’ımıza uzanan yardım elidir. Bu el; şehrimize destek olan tüm STK’ların, kamu kurumlarının, belediyelerin ve ismini bilemediğimiz nice gönül insanının eli, yüreğidir. Bu el; vefanın, dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolüdür. Dayanışma Eli Anıtı, sadece bir heykel değil; bir halkın hafızası, bize uzanan her eli kalbimizde taşıyacağımızın bir nişanesidir. Bu anlamlı sembolü Adıyaman’ımızın kalbine yerleştirerek hem geçmişimizi sahiplendik hem de minnetimizi gösterdik.”

“Her biri yüreğimizde yaşayacak”

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle anarak, şöyle konuştu:

“6 Şubat’ta hayatını kaybeden tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların anısını yaşatmak, bu şehirde her adımda vefayı, dayanışmayı diri tutmak en büyük sorumluluğumuzdur. Her biri yüreğimizde, her biri bu şehrin sokaklarında bıraktığı izlerle sonsuza dek yaşayacak. Mekânları cennet, hatıraları aziz olsun.”

Adıyaman’ın ortak hafızasına kazınan bir anıt

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Dayanışma Eli Anıtı”, yalnızca bir estetik yapı değil, aynı zamanda Adıyaman halkının yaşadığı acıyı paylaşan milyonlarca insanın sembolü haline geldi. Belediye yetkilileri, bu tür simgesel çalışmaların, şehir kimliğinin yeniden inşasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çiziyor.

