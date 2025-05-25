Aracın içinde iki ceset bulundu

Olay, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı Kuşburnu Mahallesi Ambar Çayı mevkisinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki bir aracın içinde yanmış halde iki erkek cesedi buldu. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişilerin 49 yaşındaki R.S. ile 15 yaşındaki oğlu M.S. olduğu belirlendi.

Cinayet itirafı: Tabancayla vurdu, delilleri yok etti

Geniş çaplı soruşturma başlatan Diyarbakır Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, olayın sır perdesini kısa sürede araladı. İncelemeler neticesinde, baba ve oğlun 25 yaşındaki A.M.İ. tarafından olay yerine çağrıldığı ve burada zanlı tarafından tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı. A.M.İ.'nin daha sonra cinayet silahını gizleyip, cesetleri yok etmek amacıyla aracı ateşe verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Soruşturma derinleştirilerek olaya karıştığı ya da yardım ettiği değerlendirilen 6 kişi daha gözaltına alındı. A.M.İ. ile birlikte A.Ö. (32), O.K. (44), A.İ. (58), M.D. (26), M.K. (44) ve İ.K. (40) da soruşturma kapsamında emniyete götürüldü.

Gözaltındaki 7 şüpheli, 23 Mayıs 2025 Cuma günü adliyeye sevk edildi. Adli işlemler sonucunda A.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. O.K. ve A.İ. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayeti işlediği belirlenen A.M.İ. ile birlikte M.D., M.K. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Olay, 19 Mayıs sabahı Kuşburnu Mahallesi’nde bir aracın içinde yanmış iki ceset bulunmasıyla gündeme geldi. İlk aşamada ölüm nedenine dair net bilgi bulunmazken, otopsi raporları ve kriminal incelemeler sonucu kişilerin araçta yanmadan önce öldürüldüğü anlaşıldı.

Baba R.S. ile oğlu M.S.’nin alacak verecek meselesi nedeniyle A.M.İ. tarafından araçla birlikte ortadan kaldırıldığı ortaya çıktı. Zanlı, baba ve oğlunu kendi silahıyla vurarak öldürdükten sonra delilleri yok etmek için aracı ateşe verdiğini itiraf etti.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen altı kişi daha gözaltına alındı. Tutuklamalarla birlikte olay tüm yönleriyle aydınlatılırken, kamuoyunda da yankı bulan cinayetin detayları adli sürecin tamamlanmasıyla netleşmeye devam edecek.

Kaynak : PHA