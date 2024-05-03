Buna göre Şan, Basın, bireyin ve toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, haber alma, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülke yararına kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Hepimiz biliyoruz ki, basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Önemli bir kamu hizmeti niteliğindeki bir görevi yerine getirmektedir.

Gazetecilik mesleğinin saygınlığının çok daha ileriye taşınması; özgür bir medya ortamında, etik değerlerin, dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür.

Demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde değerli bir işlevi olan basın mensuplarımıza, bu günlerde her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Biliyoruz ki, kamuoyunun ve toplumun hızlı, tarafsız ve doğru haber alma hakkını temin etmek, demokrasilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Bu minvalde çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına büyük bir özveriyle, yerel, yaygın, yazılı, görsel ve işitsel alanda görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutluyorum." dedi.

Kaynak : PHA