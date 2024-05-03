Seçim döneminde yönetim kurulunun büyük bir kısmının destek vermediğini ve farklı siyasi partilerle kirli anlaşmalar yaptığını öne süren İz Yücedağ, İYİ Partiden ayrıldığını açıkladı. İz Yücedağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşehrilerim, Ben İz Yücedağ bildiğiniz üzere İyi parti belediye başkan adayıydım. Seçim dönemi boyunca büyük bir çaba sarf ederek çalışma gerçekleştirdik. Öncelikle seçim dönemi boyunca benimle mücadele eden İl başkanımız Ahmet Türk'e, yönetim kurulumuzdaki birkaç kıymetli dava arkadaşıma genel merkez ve genel başkanımıza, beni destekleyen gönlünde var olduğum herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak seçim döneminde yaşadığımız birçok sorun oldu. Yönetim kurulumuzun büyük bir kısmının seçim döneminde yanımızda olmayışı ve bundan ziyade farklı siyasi partilerle kirli anlaşmalara girmeleri yerelde İYİ Parti ile siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Ben Adıyaman için yola çıktım, amacım buradaki insanlara umut olabilmektir. Ancak yaşanan olumsuzluklar artık bu mücadelede iyi parti ile yola devam edemeyeceğim kanısı oluşturmuştur. Çok üzülerek İYİ Partiden istifa ediyorum. Halkımızın mücadelemi anlamasını ve gönül koymamasını temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımla”

Kaynak : PHA