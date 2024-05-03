Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde 2016 yılından bu yana hizmet veren Harran Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin umudu olmayı sürdürüyor.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Muhammet Erdal Sak, 8 yıllık süreçte yüzlerce ailenin çocuk sahibi olmasına vesile olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Sak,“Uzun zamandır bölgemizin eksikliğini çektiği bir hizmet olan kamuda Tüp Bebek Tedavisi, Harran Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde hizmet vermeye başladığı 2016 yılından itibaren devam etmektedir. Şanlıurfa ilimizde kamu hastaneleri içerisinde yer alan tek Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi olup, Embriyoloji ve Androloji laboratuvarlarımızda son teknoloji cihazlarımız ile kanıta dayalı tıp kapsamında tüm uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Merkezimizde ve kliniğimizde ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik her türlü kısırlığa ve tüp bebeğe yönelik ileri düzey cerrahi müdahaleler yapılmakta olup, merkezimiz 8 yıl gibi bir sürede yüzlerce ailenin çocuk sahibi olmasına vesile olmuştur” dedi.

Tüp Bebek sahibi olmak isteyen ailelerin il dışına çıkmalarına gerek kalmadığının altını çizen Prof. Dr. Muhammet Erdal Sak; “Artık Şanlıurfalı hemşerilerimizin ve hastalarımızın özellikli cerrahi, tıbbı müdahale ve Tüp Bebek tedavisi için il dışına çıkmalarının gereksiz olduğu bütün özellikli tedavilerin ve işlemlerin merkezimizde geniş öğretim üyesi kadrosu ve tecrübeli hemşire personeller ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır” diye konuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Embriyoloji Laboratuvar sorumlusu Embriyolog Göktan Kuşpınar ise, Embriyoloji ve Androloji laboratuvarlarımızda son teknoloji cihazların kullanıldığı, hastaların il dışına gitmelerine gerek olmadığının altını çizdi.

Kaynak : PHA