3 Mayıs Türkçüler Gününe özel olarak Adıyaman’da yapılan törende Hedef Kızılelma Genel Başkanı Halil İbrahim Gönder Türk milliyetçiliğini ve Türk milletinin birliğini vurgulayarak açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasına Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan’da katılım sundu. Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim gönder açılış konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

“Türkçülük Metehan ve öncesinden beri var olan Türk'e düşünsel olarak istikamet gösteren bir ışıktır-kaynaktır. Kızılelma ve Turan bu kaynaktan beslenmiştir. Türkçülük toplumun birçok alanında kendini hissettiren eşsiz bir ruhtur. Yüzyıllarca önce başlayan bu ruh, Atatürk'le ve büyük milletimizle Cumhuriyetin kuruluşunda buradayım dedi. Kurtuluş Savaşı bu ruhla kazanıldı. Çanakkale bu ruhun zaferidir. Sakarya bu ruhla şahlandı. Ziya Gökalp bu ruhu topluma eserleriyle vermişti, Ömer Seyfettin eserlerinde bu ruhu anlatmıştı. Mehmet Emin Yurdakul, Arif Nihat Asya bu ruhla hareket etmişti. Cennet mekân Hüseyin Nihal Atsız ve merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş de bu ruha sahipti. 3 Mayıs 1944 bu ruhun yansımasıdır. Adliye salonlarına ve sokaklara sığmayıp taşan da bu ruhtu... "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" sözü de tecrübelerle beraber oluşan ve tarihsel bir gerçekliği anlatan aynı zamanda yine aynı ruhtur. Fikir olarak sistematik olarak zamanla bu ruh sistemleşerek oluşmuş ve oluşturulmuş olsa bile adı konmasa bile çok önceden bu ruh vardı. Şu an vardır, gelecekte de bu ruh yine olacaktır. Türk milletinin, devletinin, geleceğinin ve gelişmesinin tek ilacı yine bu ruhta gizlidir. Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından olmalıdır. Atsız Bey bu konuda şunu söylemiştir: Türk köklü tek fikir; tek ülkü yalnız Türkçülüktür! Merhum başbuğ ise: "Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür." diyerek tarihsel anlamda Türkçülüğün milletimizi koruma refleksi için de yine aynı ruhu yansıttığını ifade etmiştir.”

Kaynak : PHA