Şan, mesajında demokratik toplumların temel taşlarından birinin basın mensupları olduğunu belirtti.

Tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayan Şan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gazeteciler, tarafsız ve doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirirken, halkın haber alma hakkını savunarak özgür düşüncenin yayılmasına önemli katkılarda bulunurlar. Basın mensuplarımız, her türlü zorlu şartta bile mesleklerini onurla ve cesaretle icra etmeye devam etmektedir.

Basın özgürlüğü, demokrasinin işlerliği açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Gazetecilerimiz, toplumsal sorunların gündeme taşınmasında, kamuoyunun aydınlatılmasında ve toplumun gelişiminde çok önemli roller üstlenmektedir. Tarafsız habercilik anlayışıyla mesleklerini sürdüren basın emekçilerimiz, halkın gözü kulağı olma sorumluluğuyla gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu kutsal görevi yerine getiren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum.

Bu anlamlı günde, görevleri başında hayatını kaybeden, zorlu şartlar altında baskı gören ve çeşitli sıkıntılarla mücadele eden gazetecilerimizi de anıyor, onların mücadelesinin ve cesaretinin her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, başarılarının devamını dilerim."

Kaynak : PHA