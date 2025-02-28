Rıza Tanrıverdi Cemevi’ne yönelik yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür ayrıştırıcı girişimlere asla fırsat vermeyeceklerini aktaran AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. İshak Şan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Barışın ve kardeşliğin konuşulduğu bu günlerde huzurun simgesi olan Adıyaman’da yaşadığımız çirkin olayı esefle kınıyorum.

Adıyaman Merkez Rıza Tanrıverdi Cemevi’ne yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan bu tür provokatif eylemler asla amacına ulaşamayacaktır. Bu toprakların mayasında hoşgörü, dayanışma ve ortak yaşam kültürü vardır. Mezhep ya da meşrep farkı gözetmeksizin, kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğiz ve bu tür ayrıştırıcı girişimlere asla fırsat vermeyeceğiz. Toplumumuzun huzurunu bozmayı amaçlayan her türlü girişimin karşısında durmaya kararlıyız.”

Kaynak : PHA